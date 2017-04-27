​Югра вошла в топ-15 популярных для этнотуризма регионов

Югра вошла в то-15 российских регионов, популярных среди любителей этнотуризма. Рейтинг составлен аналитическим агентством ТурСтат на основе данных анализа предложений этнотуров и этнографических фестивалей. В список вошли также Карелия, Вологодская область, Бурятия, Иркутская область, Хакасия, Алтайский край, Республика Алтай, Коми, Удмуртия, Якутия, Псковская область, Хабаровский край, Калмыкия и Камчатка.

«В Югре популярны этнотуры на этностойбище «Силава» вблизи г. Урай; в родовую общину «Кэин», Октябрьский район; на этностойбище «Карамкинское» в поселке Аган Нижневартовского района, а также этнографическая площадка «Северная мозаика» в Сургуте», - уточняется на сайте «Туризм в Югре».