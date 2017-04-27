​Россияне в первый день продаж купили «народных облигаций» почти на 700 млн рублей

Россияне приобрели облигации государственного займа - ОФЗ - на сумму в 696,8 млн рублей в первый день продаж, передает ТАСС. В Минфине результаты первого дня оценили позитивно.

По информации банков-агентов, объем заявок, поданных 27 апреля гражданами на покупку ОФЗ, заметно превысил фактический объем размещения. Причиной этого является то, что не все заявки могли быть исполнены сразу в связи с несоблюдением гражданами всех необходимых формальностей, например, обязанности покупателя обеспечить поступление денежных средств на брокерский счет для покупки облигаций.

Физические лица с апреля смогут приобрести ОФЗ в любом из примерно 1400 отделений Сбербанка и ВТБ 24 по всей стране. Доходность по облигациям составит около 8,5 процента, что более чем вдвое превышает прогнозируемый уровень инфляции на текущий год и предстоящую трехлетку. Облигации выпускаются сроком на три года, доходность по ним не облагается налогом.

Объем дебютного выпуска ОФЗ для населения составит 15 млрд рублей. Срок его обращения — три года, облигации планируются к погашению 29 апреля 2020 года. Номинал одной ценной бумаги выпуска составит 1 тысяча рублей. При этом максимальное количество облигаций, которыми может владеть один человек, — 15 тысяч штук, а минимальное количество ОФЗ-н, доступных для покупки физлицом, составит 30 штук. Таким образом, размер покупки для россиян может варьироваться от 30 тысяч рублей до 15 млн рублей.