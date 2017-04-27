​Летом в России начнут действовать электронные больничные

В июле в России начнут применять электронные больничные. Эксперимент успешно прошел в Москве, Астраханской и Белгородской областях, пишет «Российская газета». По словам вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой, электронная форма больничного листа уже хорошо себя зарекомендовала. Пациентам больше не нужно будет ходить к своему участковому, чтобы закрыть больничный лист. Медики сами это сделают и отправят работодателям и в Фонд социального страхования. Введение электронного больничного не отменяет традиционные бумажные листы нетрудоспособности, но очень облегчает жизнь самих пациентов.

Эксперты отмечают и другие плюсы нововведения. Электронный больничный невозможно подделать, взять и не сдать работодателю, потерять и испортить. Удобны электронные больничные и для работодателей, так как отпадает необходимость вести архив и хранить бумажные больничные. Вся информация будет поступать в электронном виде и легко обрабатываться.

По словам директора института экономики здравоохранения НИУ «Высшая школа экономики» Ларисы Попович, программное обеспечение уже давно создано: сегодня многие регионы перешли на электронное ведение историй болезни. Да и пациенты научились записываться к доктору онлайн. Трудности могут возникнуть в небольших сельских клиниках и амбулаториях, где толком нет интернета.