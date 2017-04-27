​Замгубернатора Югры в переговорах с представителями ООН обсуждает снятие антироссийских санкций

Накануне в Москве прошла встреча руководства федеральных органов исполнительной власти и представителей ряда субъектов Российской Федерации со Специальным докладчиком Совета ООН по правам человека по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрисом Джезайри. В ней приняла участие представительства ХМАО при правительстве РФ и в субъектах РФ - заместитель губернатора Югры Фануза Арсланова, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Идрис Джезайри так пояснил цель визита: «Собрать информацию и подготовить аргументы для доклада, которым я постараюсь объективно проинформировать международное сообщество о неправомерности применения рядом государств антироссийских санкций, чтобы доказать, что это не самый разумный метод решения международных дел».

Его встречи также проходят в ряде федеральных ведомств. В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что в ходе визита планируется обсудить широкий круг вопросов, в том числе касающихся правозащитных аспектов влияния введенных в отношении России рядом государств санкций на различные сферы жизни в нашей стране.

На Совете по правам человека, который проходил в Женеве в 2015 году, Идрис Джезайри представил доклад, посвященный воздействию односторонних санкций на осуществление прав человека. В нем говорится, что такие санкции являются нарушением международного права, а в ряде случаев они посягают на суверенитет государств и могут негативно отражаться на правах человека, сообщает портал «Русская планета».