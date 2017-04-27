​В Мегионе в ДТП пострадали два человека // ФОТО

В среду, 26 апреля, в 09.15 в Мегионе на улице Пионерская в ДТП пострадали два человека. 28-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21110, допустил столкновение с автомобилем ГАЗ-2217 под управлением водителя 1961 года рождения. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель ВАЗа и 39-летняя пассажирка ГАЗа.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в которых десять человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе трое несовершеннолетних.