​Большинство россиян страдают от витаминного «голода»

Жители России страдают от недостатка витаминов. Перекосы в питании приводят к тому, что даже если рацион сбалансирован по калорийности, дефицит по большинству витаминов достигает 20 процентов. К такому выводу в результате исследования пришли специалисты ФИЦ питания и биотехнологии, пишет «Российская газета».

По словам научного руководителя центра, главного специалиста-диетолога Минздрава России, академика РАН Виктора Тутельяна, витаминная недостаточность отмечается у большинства населения, и у детей, и у взрослых.

«Для наших людей характерен полигиповитаминоз - недостаточность сразу нескольких витаминов группы В, Д, С и каротина, - пояснила профессор ФИЦ питания и биотехнологий Вера Коденцова. - Причем этот голод практически не зависит от времени года: он обнаруживается не только весной, но и летом, и усугубляется недостатком важнейших микронутриентов - кальция, магния, йода, железа, цинка».

Выяснилось, что даже ожирение, которое охватило уже более половины населения страны, ученые отчасти связывают именно с нехваткой витаминов. Последствия же неправильного питания плачевны - показатели здоровья в разных группах населения у нас оставляют желать много лучшего.

«Промышленная» еда нужного количества витаминов не дает. Поэтому один из способов улучшить ситуацию - стимулировать производителей дополнительно обогащать продукты питания нужными полезными для здоровья компонентами. Сейчас в нашей стране дело это сугубо добровольное, и пока лишь 13 процентов предприятий пищепрома производят такую продукцию. Производители объясняют: хлопотно, а конечный продукт стоит дороже, а потому мало конкурентен. Впрочем, опыт стран, где такое производство налажено, говорит о том, что цена обогащенных молока, йогуртов, масла, хлеба увеличивается незначительно. И если покупателям объяснить пользу таких продуктов, они начинают отдавать предпочтение им.

Также многое можно откорректировать «правильной» едой. Например, если есть жирные сорта морской рыбы хотя бы дважды в неделю, о дефиците витамина Д можно забыть. Еще один, самый простой способ получить нужное количество витаминов - это регулярно принимать минерально-витаминные комплексы. Причем это касается и здоровых людей и, тем более, пациентов больниц. При этом специалисты предупреждают: легкомысленное обращение с витаминами - это неправильно. Ведь вред здоровью может нанести не только их недостаток, но и избыток.