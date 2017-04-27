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​СМИ: К концу года банки могут снизить ставки по ипотечным кредитам до десяти процентов

Этому способствует оздоровление рынка

Фото: elektrod-ryazan.ru
Фото: elektrod-ryazan.ru

К концу года ставки по ипотечным кредитам могут снизиться до десяти процентов. Этому способствует снижение темпов роста просроченной задолженности по ипотеке в первом квартале, а также общее оздоровление рынка, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли.

Рост просроченной задолженности в первом квартале 2017 года составил минимальный один процент по сравнению с 12 процентами годом ранее, указано в материалах Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Общий объем просроченной задолженности на 1 апреля составил 164,6 млрд рублей. Эксперты объясняют позитивные изменения улучшением финансового положения населения. Банкиры добавляют, что уровень просрочки упал также и за счет программ реструктуризации.

Опрошенные изданием представители 30 крупнейших банков отметили, что улучшение качества ипотеки будет иметь два основных последствия: во-первых, кредитные организации смогут выдать больше кредитов, во-вторых, они будут предложены по более низким ставкам, поскольку риски кредитования населения сейчас снижаются.

Напомним, только в марте 2017 года количество ипотечных кредитов выросло на 13 процентов — до 50,82 тыс. Средний размер ипотеки вырос с 1,62 млн руб. до 1,76 млн руб.


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Сегодня в 08:41, просмотров: 132, комментариев: 0


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