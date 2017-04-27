​Шнуров выпустит альбом детских песен

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров планирует написать альбом детских песен в ближайшее время. «Я надеюсь, что в следующем году я сяду за него. Мы откатаем это двадцатилетие, и я с новыми идеями вернусь к этому альбому», — рассказал Шнуров журналистам.

В 2016 году Шнуров презентовал композицию для программы «С добрым утром, малыши» и заявил, что за ней может последовать целый альбом песен для детей, напоминает РИА «Новости».

В этом году группа отмечает двадцатилетие, в честь юбилея музыканты выступят на сцене стадиона «Открытие Арена» 13 июля.