​Ъ: Личная встреча Путина и Трампа может состояться в конце мая

Президенты России и США могут встретиться уже через месяц, пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в госструктурах двух стран. Москва и Вашингтон сейчас ведут переговоры об организации российско-американской встречи в верхах в конце мая в одной из европейских стран.

Первая личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа должна определить, сохраняется ли шанс на нормализацию российско-американских отношений, достигших низшей точки при президенте Обаме и продолжавших деградировать в первые три месяца правления Дональда Трампа. В Москве рассчитывают, что личная встреча глав государств позволит переломить негативную тенденцию.

Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп уже неоднократно общались по телефону. При этом за прошедшее с момента смены власти в Белом доме время отношения Москвы и Вашингтона не улучшились. Словесных выпадов в адрес друг друга поначалу стало заметно меньше, однако в последние недели уровень риторического противостояния стал напоминать времена конфронтации.