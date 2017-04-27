Юные жители Югры принимают активное участие в постовом конкурсе «Лучший урок письма»

В Югре продолжается региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший урок письма». Свои работы прислали юные жители Покачей, Радужного, Ханты-Масийска и Ханты-Мансийского района, а также Сургутского и Белоярского районов.

«Письма отличаются искренностью, школьники пишут, основываясь на личном опыте и опыте своих семей. Как признавались сами дети на открытых уроках письма, участие в таком конкурсе – особая честь для них, а также возможность поделиться своей формулой семейных ценностей, сохранения природы, служения Отечеству. Для кого-то конкурс стал возможностью воспользоваться накопленным литературным опытом, чтобы на примере классиков проанализировать собственную жизнь и своё отношение к глобальным вопросам современности», - отметили в УФПС ХМАО – ЮГРА филиал ФГУП «Почта России».

Сейчас наибольшей популярностью у авторов пользуется тема «Рецепты счастливой семьи», на втором месте тема «Году экологии посвящается: что я делаю, чтобы сохранить природу России», на третьем месте - «Есть такая профессия - Родину защищать!» и «Поколение неравнодушных: горячее сердце».

Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» проводится Почтой России, Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова, Профсоюзом работников связи России и Учительской газетой и ежегодно объединяет более 100 тысяч школьников и студентов изо всех регионов страны. В ходе конкурса в школах и других учебных заведениях по всей стране проводятся открытые «Уроки письма», на которых учащихся знакомят с историей и традициями эпистолярного жанра, учат культуре письма. Среди номинаций конкурса темы, посвященные экологии, защите Родины, дружбе народов, сохранению семейных ценностей, амурскому тигру и т.д.

В оргкомитет, определяющий победителей регионального этапа ХV Всероссийского конкурса «Лучший урок письма», вошли 12 ведомств и организаций окружного значения, представители которых определят лучших в подведомственной им номинации.

Вне зависимости от результатов регионального конкурса, все авторы примут участие во Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма», итоги которого будут подведены к Международному Дню почты – 9 октября.