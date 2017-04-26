​В Нягани медики «скорой» рассказали кадетам о своей работе

Специалисты Няганской городской станции скорой медицинской помощи приняли участие в практико-ориентированном семинаре «Потомки Ермака», который прошел в Центре «Патриот» и был направлен на профилактику экстремизма. Во время мероприятия больше 30 кадетов от 11 до 13 лет из Нягани, Сергино и поселка Унъюган познакомились с работой Скорой медицинской помощи, МЧС, полиции, Росгвардии.

«Ребята смогли произвести некоторые манипуляции, которые применяются в различных службах, а также испытать свои силы в оказании реанимационных мероприятий на манекене «Гоша»», - отметили в департаменте здравоохранения Югры.

Начальник военно-патриотического направления Центра «Патриот» Сергей Долгих поблагодарил специалистов за то, что они провели этот семинар.