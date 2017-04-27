​Школьники Югры могут проверить свою финансовую грамотность на олимпиаде

В Югре 17 мая состоится олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для учащихся 9-11 классов всех общеобразовательных организаций региона. Также на общих основаниях принимать участие могут обучающиеся классов младше девятого. В окружном департаменте образования рассказали, что участникам необходимо самостоятельно зарегистрироваться на сайте олимпиады, заполнив предлагаемую форму с 11 до 16 мая 2017 года.

Методические материалы по выполнению олимпиадных заданий будут размещены за семь дней до начала олимпиады на сайтах олимпиады (www.iro86.ru, раздел «Олимпиады», www.do.hmao.pro, раздел «Олимпиады»).

Участникам предстоит выполнить два блока заданий. Победители и призеры олимпиады будут награждены электронными грамотами, которые будут размещены на сайте АУ «Институт развития образования».

Итоговая таблица и список победителей будут опубликованы не позднее чем через 12 дней после проведения олимпиады на официальных сайтах Департамента образования и молодежи Югры и АУ «Институт развития образования».