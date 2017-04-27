​Сенатор от Югры Эдуард Исаков предложил приравнять вейпы к табачным изделиям

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Эдуард Исаков в соавторстве с Валерием Рязанским и Ларисой Тюриной разработал законопроект, приравнивающий электронные курительные изделия к табачным и запрещающий курение кальяна и вейпов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. Документ уже направлен в парламент, сообщается на сайте «Парламентской газеты».

«Мы хотим приравнять вейпы к табачным изделиям, запретить курение кальяна и электронных сигарет на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, — пояснил Эдуард Исаков. — Предлагается ввести штрафы за вовлечение несовершеннолетних в процесс курения электронных сигарет и их употребление на детских площадках в размере до трех тысяч рублей».

Он надеется, что закон будет принят уже в весеннюю сессию — тогда антитабачные ограничения начнут распространяться на электронные сигареты и кальяны с 1 июня 2017 года.

Поддержку этой инициативы уже высказали московские депутаты. Кроме того, с аналогичной инициативой выступает Минздрав России.