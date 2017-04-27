​В состав сборной России вошли шесть лыжников из Югры

На минувшей неделе Президиум Федерации лыжных гонок России и тренерский совет сформировали состав национальной сборной на централизованную подготовку к олимпийскому сезону 2017/18. В составах мужской и женской команд на олимпийский сезон вошли шесть лыжников, выступающих за Югру, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Лидер сборной и триумфатор завершившегося лыжного сезона Сергей Устюгов продолжит тренироваться у немецкого специалиста Маркуса Крамера. Минувший зимний сезон стал весьма успешным для спортсмена. Многие называют его фаворитом и главной надеждой команды на олимпийское золото 2018 года. Еще одним спортсменом, тренирующимся в группе Крамера, станет сургутянин Сергей Турышев.

К выступлениям за сборную страны в олимпийский сезон готовятся и лыжницы, выступающие за Югру: трехкратная чемпионка России по лыжным гонкам, обладательница серебряной медали молодёжного чемпионата мира Полина Кальсина, чемпионка мира среди молодёжи, чемпионка России Мария Гущина и победительница этапа Кубка мира в спринте Евгения Шаповалова.

Югорчанин Александр Легков и Евгения Шаповалова отстранены от международных соревнований на основе доклада Макларена. Но это им не запрещает тренироваться. Есть надежда, что слушания по их делам завершатся в пользу спортсменов до начала Олимпиады.