​Пройди тест-драйв на ŠKODA и получи возможность выиграть путешествие на Аляску для всей семьи!

ŠKODA AUTO Россия запускает проект «Follow KODIAQ», посвященный тому, как увлекательно и необычно можно проводить время с семьей, переживая настоящие приключения вместе с детьми. Небольшие видеоролики и инструкции, размещенные на сайте followkodiaq.ru — это множество идей, чем занять ребенка и как увлечь его окружающим миром. Своими руками смастерить удочку, соорудить звездное небо, не выходя из комнаты, разбить свой собственный сад на подоконнике, научиться вязать морские узлы или разжигать костер — быть ближе к природе на самом деле очень просто.

Все желающие смогут принимать участие в различных конкурсах и активациях, набирать баллы и соревноваться между собой в еженедельных розыгрышах призов. Проект продлится до 10 июля, когда будет назван главный победитель, который получит уникальную возможность совершить всей семьей поездку на Аляску, родину медведей породы кадьяк. Для того, чтобы получить уникальный код для регистрации на сайте followkodiaq.ru, необходимо пройти тест-драйв на автомобиле ŠKODA у официального дилера «ВМ Сургут» по адресу: ул. Профсоюзов, 49/1. Телефон для записи: (3462)503-603.

К предзаказу у официальных дилеров уже доступен KODIAQ ограниченной серии чешской сборки в эксклюзивных комплектациях Ambition Plus и Style Plus, который появится в шоу-румах в июне 2017 года. Также доступен к предзаказу KODIAQ локального производства, автомобили появятся в дилерских центрах марки в первой половине 2018 года.