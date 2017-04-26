​В Калининграде задержали югорчан, обманувших жителей более 20 регионов России

В Калининграде задержаны двое жителей ХМАО, которых подозревают в серии мошенничеств. По данным полиции, от их действий пострадали десятки владельцев банковских карт в нескольких регионах страны. Один из мошенников узнавал все необходимые реквизиты, после чего переводил деньги на другие счета. А его подельник обналичивал похищенные деньги.

Как сообщает ГТРК «Калининград», представляясь сотрудником банка, один из задержанных по телефону выманивал у держателей данные банковских карт, а после при помощи интернета переводил деньги на другие счета. Специально для этого рассылали смс-сообщения, вынуждая владельцев перезвонить.

По словам начальника управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области Сергея Порывакина, в общей сложности аферисты успели обмануть больше двух десятков жителей различных регионов страны. Теперь с мечтой посмотреть Европу молодым людям придётся повременить. В Нижневартовске их уже ждет следователь и уголовное дело по статье мошенничество.