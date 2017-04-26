​Левада-центр: 45 процентов опрошенных россиян выступили за отставку Дмитрия Медведева

45 процентов россиян, принявших участие в опросе «Левада-центра», выступили за отставку премьер-министра Дмитрия Медведева. На заданный вопрос «Вы бы были сейчас за или против того, чтобы отправить председателя правительства России Дмитрия Медведева в отставку?», 18 процентов ответили «определенно за», 27 процентов - «скорее за». Против отставки премьера высказались 33 процента (25% - скорее против, 8% - определенно против). 23 процента затруднились ответить.

При этом 21 процент респондентов отметили, что ничего плохого о Медведеве сказать не могут, 17 процентов, напротив, не могут сказать ничего хорошего. Преобладают же нейтральные оценки — 30 процентов.

О полном доверии премьер-министру заявили три процента опрошенных. 30 процентов - «в основном доверяют» Медведеву, 33 процента - «в основном не доверяют», 19 процентов - «совершенно не доверяют», а 14 процентов не смогли ответить на этот вопрос.

Опрос проведен 7 – 10 апреля 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%; 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.

АНО «Левада-Центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.