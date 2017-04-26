​Международный музыкальный фестиваль «Легенды Ретро FM» впервые состоялся в Сибири

В прошедшие выходные Международный музыкальный фестиваль «Легенды Ретро FM» впервые состоялся в Сибирском федеральном округе. На главной концертной площадке Новосибирска собрались звёзды всех поколений и тысячи зрителей из разных городов России.

22 апреля на сцену переполненного Дворца спорта «Сибирь» вышли кумиры 70х,80х и 90х: Boney M во главе с Liz Mitchell, Юрий Шатунов, Arabesque, Наташа Королёва, Jenny (Ace of Base), Вадим Казаченко, Ottawan и Влад Сташевский. Четырёхчасовой концерт прошёл с аншлагом – главное ностальгическое шоу России, в первый раз приехавшее в Сибирь, собрало около 7000 зрителей. Всех очень порадовала необыкновенно душевная атмосфера в зале. И российские, и зарубежные звёзды дружно признавались, что давно не встречали такого тёплого приема, как на «Легендах» в Новосибирске. Это и понятно – нечасто увидишь, как целый стадион весь вечер танцует и поёт хором вместе с артистами!

Почувствовать фантастическую энергетику супершоу Ретро FM смогли не только жители столицы Сибири: сотни своих слушателей отправили на фестиваль такие крупнейшие города вещания радиостанции, как Томск, Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Омск, Хабаровск, Бийск, Барнаул и Чита.

«Легенды Ретро FM» уже более 12 лет собирают целые стадионы и дарят зрителям неповторимые впечатления, атмосферу настоящего народного праздника и возможность совершить путешествие во времени. Перед Новым годом «Легенды» традиционно проходят в Москве и Санкт-Петербурге, прошлым летом фестиваль впервые состоялся в Сочи и вот теперь – громкая премьера в Новосибирске. «Легенды Ретро FM» шагают по стране! Впереди – новые города и новые встречи с суперзвёздами трёх десятилетий!

«Легенды Ретро FM» — один из самых популярных музыкальных фестивалей в России, проходящий в формате оригинального постановочного шоу. Уникальная особенность фестиваля – возрождение звёзд и возвращение их на большую сцену. Именно на «Легендах» воссоединились культовые зарубежные группы — Dschinghis Khan, Army of Lovers, Arabesque, Secret Service, Ace of Base, Yaki-Da, а также обрели второе дыхание многие отечественные музыкальные проекты. Год за годом фестиваль собирает аншлаги в обеих столицах, а телеверсии шоу транслируются на главных ТВ-каналах страны. «Легенды Ретро FM» – это шоу на уровне мировых стандартов, неожиданные имена в афише, яркое и необычное оформление. А ещё – это неповторимая праздничная атмосфера, долгожданные встречи друзей и одноклассников – и конечно, любимые артисты и золотые хиты 70х, 80х, 90х!