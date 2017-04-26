​В Югре прошла олимпиада «Основы православной культуры»

24 апреля в Югре состоялась региональная олимпиада «Основы православной культуры» по модулю предметного курса «Основы религиозных культур и светской этики». В ней приняли участие 643 школьника четвертых классов общеобразовательных организаций Югры. Как рассказали в департаменте образования округа, в ходе олимпиады учащиеся выполнили творческое задание и проверили свои знания по основам православной культуры, решив 20 тестовых заданий.

Определением победителей и призёров окружной олимпиады займется жюри, состоящее из представителей Института развития образования и Ханты-Мансийской епархии Ханты-Мансийской митрополии Русской Православной Церкви.