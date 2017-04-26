​Жители Югры могут принять участие во всероссийском конкурсе социальной рекламы

Жители Югры в возрасте от 14 до 30 лет могут принять участие в VIII Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Новый взгляд», сообщает окружной департамент общественных и внешних связей. Работы уже принимаются на официальном сайте конкурса по двум номинациям: социальный плакат и социальный видеоролик. Последний день приема заявок - 29 сентября 2017 года. Финал конкурса планируют провести в декабре 2017 года.

Организаторы, межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи», ждет от участников выражения собственного отношения к наиболее значимым социальным проблемам современного общества, показать способы и пути их решения. Главная тема конкурса в 2017 году - «Экология», однако участники также могут размещать работы и на другие актуальные тематики.