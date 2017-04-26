​СМИ: Новые купюры в 200 и 2000 рублей выпустят в октябре 2017 года

Банк России представит новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей, а также выпустит их в обращение ориентировочно в октябре 2017 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ЦБ.

По данным агентства, ЦБ уже утвердил внешний вид банкнот. Бумага для изготовления новых денежных знаков будет специально подготовленной для усиления защиты от подделок.

Напомним, на банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области.