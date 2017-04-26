​В аэропорту Ставрополя напали на блогера Варламова: «Облили зеленкой и пару раз ударили»

В среду, 26 апреля, в аэропорту Ставропаля неизвестные молодые люди напали на Илью Варламова, сообщается на его сайте. Там же опубликовано видео инцидента. Нападавшие несколько раз ударили блогера и облили зеленкой. Особенно подчеркивается, что инцидент произошел на глазах у полицейских, но хулиганов не поймали.

Варламов рассказал, что произошло это, когда он вышел из аэропорта. К нему подошла группа людей с цветами. «Сразу напали, залили глаза зеленкой, йодом, еще чем-то непонятным, то есть там жидкости было много, закидали тортами. Все что в арсенале было, все полетело, но я особо ничего не видел, потому что мне глаза сразу залили. Ничего не говорили, один раз крикнули «Вали в свою Америку», после чего убежали», - сообщил блогер.

Варламов отправился в ОВД писать заявление.