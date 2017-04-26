​Собираемость взносов на капремонт в Югре превысила 92 процента

В первом квартале 2017 года собираемость взносов на капремонт в Югре составила 92,38 процента. До этого самый высокий результат по собираемости взносов в Югре был зафиксирован в декабре 2016 года – 91,89 процента. В пресс-службе Югорского фонда капремонта подчеркнули, что такой рост стал возможен благодаря увеличению собираемости в крупнейших городах автономного округа – в Сургуте и Нижневартовске. Там сборы составляют почти 90 и 100 процентов соответственно.

«Уровень задолженности за прошлые годы в этих городах по-прежнему остается высоким, - отметили в фонде. - Так, за весь период действия программы с октября 2014 года, сургутяне не оплатили взносы на сумму порядка 727 млн рублей, а нижневартовцы – 475 млн рублей. Общая сумма задолженности по автономному округу составляет 1 млрд 655 млн рублей».

Падение уровня собираемости взносов на капремонт, по результатам первого квартала 2017 года, наблюдается только в двух муниципальных образованиях автономного округа – в Ханты-Мансийске и Покачах.