​Нотариальная палата Югры в честь Дня нотариата России организовала благотворительную акцию

В среду, 26 апреля, нотариусы Югры, как и всей страны, отмечают свой профессиональный праздник – День нотариата, установленный Указом Президента России в прошлом году.

Напомним, в этот день 1866 года император Александр II подписал «Положение о нотариальной части», которым впервые в истории России нотариат был выделен в отдельный правовой институт.

По случаю праздника нотариусы и Нотариальная палата Югры организовали благотворительную акцию – для несовершеннолетних ребят, содержащихся в Тюменской воспитательной колонии УФСИН России по Тюменской области, оформили подписку на пять периодических изданий. Среди них: журналы «Наша молодежь», «Техника молодежи», «Искатель», «Мир техники для детей», газета сканвордов «777».

«В наше непростое время дети часто предоставлены самим себе, обделены вниманием родителей, из-за чего нередко попадают в неприятные ситуации. Нам в ходе этой благотворительной акции хочется показать детям, что они не одни, что окружающие заинтересованы в их благополучном воспитании, несмотря на их проступки», - отметила Президент Нотариальной палаты Югры, член Общественной наблюдательной комиссии ХМАО-Югры Жанна Самойлова.

Сегодня в системе нотариата Югры трудятся: 82 нотариуса, 47 помощников нотариуса, 113 работников нотариальных контор, а также 10 работников Нотариальной палаты Югры. Наряду с профессиональной деятельностью, связанной с предоставлением бесплатной юридической помощи всем желающим, практически все нотариусы округа занимаются активной общественной деятельностью, продолжая помогать людям и за пределами нотариальных контор: организовывают благотворительные акции в детских учреждениях и домах престарелых, финансово помогают тяжелобольным детям, в центрах бесплатной юридической помощи, университетах, школах, учреждениях соцзащиты проводят бесплатные юридические консультации, в том числе выезжая в отдаленные поселки и колонии, помогают строить храмы.

В последние годы в России вступили в силу ряд изменений, укрепивших статус нотариального документа, а нотариусам государство доверило новые полномочия по защите прав граждан и бизнеса.

Российский нотариат сегодня является одним из наиболее передовых, современных институтов в плане использования новейших электронных технологий. Единая информационная система нотариата расширяется, появляются новые сервисы и реестры, пользу от создания которых уже оценили не только нотариусы, но и все жители нашей страны. Это позволяет экономить время граждан, предоставлять им новые уровни комфорта, а также помогать бороться с мошенниками. К примеру, существенно упростились процедуры розыска наследников и завещаний. Высокие технологии на службе нотариусов позволяют, например, мгновенно передать документы из города в город. «Телепортация» документа стала реальностью благодаря возможности удостоверения равнозначности электронного и бумажного документов.Сервис проверки доверенностей, существующий в круглосуточном бесплатном доступе, который расположен на сайте ФНП, буквально за одну-две минуты поможет узнать: подлинная ли доверенность представлена одной из сторон сделки, не отменялась ли она. А Реестр уведомлений о залоге движимого имущества, работающий с лета 2014 года, свел к абсолютному минимуму возможность приобретения кредитной машины, продавец которой скрывает ее «темное» прошлое.