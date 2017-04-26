Рэпера Тимати госпитализировали в Москве, сообщает «Лайф». По данным издания, 33-летний мужчина обратился к врачам частной клиники из-за болей. Ему предложили пройти полное обследование у кардиолога и терапевта, после которого будет поставлен диагноз.

«В одну из лучших частных клиник столицы певец приехал на дорогом автомобиле «Гелентваген» в сопровождении охраны, которая не отходит от его палаты», - отметил корреспондент «Лайфа».