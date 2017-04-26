​В марте россияне взяли кредитов на 325,3 млрд рублей

В марте объем выдачи новых кредитов в России вырос на 32 процента по сравнению с таким же периодом прошлого года — до 325,3 млрд рублей. Количество кредитов выросло на три процента в годовом выражении — до 2,18 млн. Данные Объединенного кредитное бюро (ОКБ) публикует RNS.

Самый значительный рост объемов новых выдач показал сегмент кредитов наличными. Их количество выросло на 22 процента, а объемы — на 40 процента. В марте 2017 было выдано 1,63 млн кредитов наличными на 183,86 млрд руб. Средний размер выданного кредита наличными вырос с 98 тыс. до 113 тыс. руб.

Количество новых автокредитов в марте 2017 года выросло на 19 процентов — до 25,02 тыс. рублей. Средний размер выданного автокредита увеличился с 694 тыс. руб. до 809 тыс. руб.

Количество ипотечных кредитов за отчетный период выросло на 13 процентов — до 50,82 тыс. Средний размер ипотеки вырос с 1,62 млн руб. до 1,76 млн руб.

Количество выданных новых кредитных карт снизилось в марте 2017 года на 30 процентов в годовом выражении — до 476,57 тыс. штук. При этом объемы одобренных лимитов увеличились на 15 процентов — до 28,36 млрд руб. Средний лимит по карте вырос с 36 тыс. руб. до 59 тыс. руб.

Всего за первый квартал 2017 года банки выдали 5,66 млн кредитов общим объемом 776,60 млрд руб. В годовом отношении количество кредитов практически не изменилось, при этом объемы кредитования увеличились на 17 процентов.