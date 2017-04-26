​Власти Сургута обещают горожанам, что субботники пройдут весело

29 апреля в Сургута стартует акция «Чистый город». В администрации города напоминают, что желающие принять в ней участие должны предварительно зарегистрироваться – направить заявку на участие в электронной форме по адресу: valieva_ev@admsurgut.ru. Дополнительную информацию об акции можно получить по телефонам: 52-45-66, 52-45-54, 52-45-51.

В этом году субботники пройдут в новом формате. Как сообщал siapress.ru ранее, жителей города, подключившихся к уборке, будут развлекать концертами и ярмарками.

В этом году в первую очередь наведут порядок на трех участка: на улицах Островского - в районе ДК «Камертон», 60 лет Октября и Городском парке культуры и отдыха, а также территория ИКЦ «Старый Сургут».

Субботники будут проводиться до середины июня. «Акция подразумевает не только очистку территорий. Она направлена и на то, чтобы благоустроить город. Нам надо привести город в порядок после зимы. Потом сотрудниками лесопаркового хозяйства, управляющими компаниями будет поддерживаться этот порядок в течение календарного года. Кроме субботников, проведут санитарную очистку придомовых территорий силами управляющих компаний и ТОСов. Нам уже предоставили график, когда, где, у каких домов будет проходить уборка», – рассказал журналистам заместитель начальника управления по природопользованию и экологии администрации Сургута Наиль Шарипов.

В 2016 году было проведено порядка 40 субботников, в них приняли участие около 12 тысяч сургутян. На полигоны тогда вывезли три тысячи кубометров мусора.