В Сургутском районе разыскивают вора-альфонса// ФОТО

Уголовным розыском ОМВД России по Сургутскому району по подозрению в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) устанавливается местонахождение гражданина Джангуватова Рустама Аташевича 06.03.1986 г.р., уроженца р. Дагестан.

Полицейскими установлено, что данный гражданин входит в доверие к одиноким девушкам и после непродолжительного совместного проживания, совершает хищения имущества.

Просьба ко всем, кто обладает любой информацией о личности данного гражданина, сообщить по телефонам:

(8-3462) 74-73-43 уголовный розыск

(8-3462) 74-60-02 дежурная часть

мобильный телефон сотрудника уголовного розыска:

8-900-38-58-718

или 102 (со стационарного и мобильного звонок бесплатный)