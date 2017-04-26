​Эксперты прогнозируют рост цен на жилую недвижимость в России

Летом этого года стоимость на квартиры пойдет вверх, прогнозирует президент Гильдии юристов рынка недвижимости Олег Сухов.

«Повышение цен составит 10-15 процентов. Это связано с их достаточно длительным предшествующим падением. Сейчас с укреплением курса рубля не только столичный, но и региональные рынки недвижимости вернутся к своим прежним показателям, а они традиционно очень высокие», - заявил он «Российской газете».

В среднем рост цен на недвижимость в России летом будет оставаться в пределах десяти процентов. Однако сильнее возрастут цены в сегменте элитной недвижимости, поскольку в условиях кризиса именно в этой области было самое большое искусственное их понижение. Можно ожидать возврата к старым показателям и увеличения стоимости объектов в пределах 20 процентов.