​И мы счастливы! Социологи заявили, что число счастливых россиян достигло максимума

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подсчитали, что доля россиян, ощущающих себя счастливыми, достигла исторического максимума за время социологических исследований с 1990 года. Результаты исследования публикует РИА «Новости».

Итак, сейчас уровень счастья россиян, по субъективным ощущениям, достиг 85 процентов. Причем, высокий процент счастливых социологи зафиксировали во всех социально-демографических группах. Но более оптимистичны в оценках молодые респонденты в возрасте 18-24 лет и люди с высоким, по их оценкам, достатком (95% и 94% соответственно), нежели люди преклонного возраста (82% в группе старше 60 лет) и участники опроса, жалующиеся на материальное положение (63%).

Среди знакомых и близких 35 процентов респондентов преобладают счастливые люди, больше недовольных жизнью в своем окружении наблюдают 12 процентов. Каждый второй опрошенный (50%) отмечает примерно равное количество тех и других.

Счастливыми россиян делают семья — такую причину назвали (32%) и дети (19%). Для каждого пятого (21%) сегодня залогом счастья является хорошее самочувствие и здоровье близких. Недовольство и грусть также вызывают материальные трудности (9%), низкие зарплаты и задержки выплат (6%), плохое положение дел в стране (6%).