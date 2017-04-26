Росреестр запустил два доработанных в соответствии с новым законодательством сервиса

20 января 2017 года на сайте Росреестра открыт доступ еще к двум сервисам, которые доработаны в соответствии с ФЗ от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Ведомство запустило сервис по предоставлению сведений из ЕГРН в режиме онлайн и сервис предварительной записи на прием документов.

Сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» (https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request) позволяет оперативно получать актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости. С помощью сервиса заявитель может узнать о размерах и нахождении объекта, наличии или отсутствии зарегистрированных прав, их ограничений и обременений. Кроме того, с его помощью интересующий объект можно найти по кадастровому или условному номеру, а также по адресу или номеру права.

Сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием» (https://lk.rosreestr.ru/#/offices) предоставляет заявителю возможность заранее спланировать визит в офис Федеральной кадастровой палаты для получения услуг Росреестра. Доступ к сервису доступен в «Личном кабинете правообладателя», который запущен ранее на сайте ведомства. Этот сервис также позволяет получать актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости.