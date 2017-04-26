​Следователи восстановили картину трагедии, в результате которой на заимке в Советском районе погибли два человека // ФОТО

Специалисты Югорского межрайонного следственного отдела прибыли на место жестокого убийства двух человек — на заимку, расположенную в 70 километрах от поселка Таёжный Советского района. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, возглавляемая следователем Югорского межрайонного следственного отдела, а также следователи-криминалисты аппарата следственного управления.

Напомним, 25 апреля там были обнаружены тела двух убитых мужчин. Еще двоих раненых на частном вертолете доставили в Югорскую городскую больницу. Состояние мужчин тяжелое, они находятся в реанимации.

Следователи восстановили примерную картину произошедшей трагедии. «24 апреля 2017 года на заимку, охраняемую сторожем, прибыл ее владелец с двумя знакомыми. Вечером все мужчины совместно распивали спиртное, однако между хозяином заимки и сторожем произошла ссора, после которой последний ушел ночевать в сторожку, а остальные мужчины легли спать в доме. По данным следствия, около 3 часов сторож вернулся в дом, взяв с собой ружье и нож, и произвел выстрелы в сторону мужчин. В тот момент, когда мужчины пытались выхватить ружье, сторож нанес им ножевые ранения. Вместе с тем, по предварительным данным, один из раненых заполучил ружье и выстрелил в сторожа. Позже по спутниковой связи выжившими была вызвана помощь», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Фото: hmao.sledcom.ru

Югорским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство более двух лиц).