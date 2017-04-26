​Школьников Сургута приглашают принять участие в викторине «Краеведческий десант. Заповедные тропы Югры»

В Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий в России городские библиотеки проведут викторину «Краеведческий десант. Заповедные тропы Югры». Школьникам 10-14 лет предстоит ответить на вопросы о заповедных местах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, «краснокнижных» видах животных и растений Югры, истории заповедного дела. В помощь участникам викторины в библиотеке на Лермонтова организована книжная выставка «Заповедные тропы Югры».

Победителями викторины станут школьники, работы которых будут отличаться полнотой, аккуратностью, оригинальным оформлением, наличием ссылок на источники из фондов городских библиотек. Работы принимаются до 17 мая 2017 года.

Положение, полный перечень вопросов викторины, библиографический список литературы к викторине опубликован на Детских страницах «Как стать Великим?» сайта МБУК ЦБС. Здесь же будут размещены итоги викторины и имена победителей.

Торжественная церемония награждения победителей состоится 24 мая в 15.00 в Центральной детской библиотеке.

Кликните для увеличения