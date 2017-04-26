​Талантливые югорчане удостоены призов Дельфийских игр

В Свердловской области прошли Дельфийские игры России – главное состязание в области искусства. Югру представлял 21 участник: дети из сургутских детской школы искусств им. Г. Кукуевицкого, ДШИ №1, колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского, художественной школы им. Л.А. Горды, Сургутского музыкального колледжа, а также воспитанники Центра искусств для одаренных детей Севера. Ребята выступали в 11 номинациях.

«Конкуренция на Дельфийских играх всегда самая высокая, в конкурсе участвуют лучшие из лучших практически со всех регионов России. В жюри по всем номинациях в этом году вошли около 100 видных деятелей искусств России и Содружества», - отметили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

На Дельфийских играх воспитанник Центра искусств для одаренных детей Севера Нурди Магомадов завоевал серебряную медаль в номинации «Классический танец» в самой старшей возрастной категории. Еще три югорчанина удостоены дипломов.

Среди дипломантов Денис Матюк, также студент Центра искусств для одаренных детей Севера, номинация «Классический танец», Родион Широков, студент Сургутского музыкального колледжа, номинация «Баян» - оба в старших возрастных категориях, и скрипачка Елена Муркалова, представляющая колледж русской культуры им. Знаменского, категория «10-13 лет».