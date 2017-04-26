​В Радужном третий месяц разыскивают 60-летнюю женщину // ФОТО, ОРИЕНТИРОВКА

В Радужном 7 февраля пропала Татьяна Анатольевна Ермоленко, 1957 года рождения. Месяцы поисков не дали результатов. Следователи просят помощи у жителей Югры.

Известно, что женщина ушла из дома № 11 третьего микрорайона Радужного в неизвестном направлении. Местонахождение женщины до настоящего времени не установлено. По факту ее безвестного исчезновения проводятся проверочные и оперативно-розыскные мероприятия.

Приметы разыскиваемой: рост примерно 150-155 см., полного телосложения, волосы прямые, по цвету темные с сединой, стрижка короткая.

Была одета: шапка светлого цвета, куртка зимняя темно-серого цвета, ниже колена, брюки черного цвета, сапоги черного цвета.

Всем, кто владеет информацией о местонахождении Ермоленко Т.А., либо об обстоятельствах ее исчезновения, возможно имеющих значение для следствия, просим позвонить по телефонам: 8 (34668) 4-98-08, 4-97-07 (дежурная часть ОМВД России по г.Радужный), 8 (34668) 3-40-30 (следственный отдел по городу Радужный), либо 8-950-502-74-52 (дежурная служба следственного управления).