​Роспотребнадзор просит россиян быть осторожными при путешествиях в Европу: несколько стран накрыла эпидемия кори

Роспотребнадзор обращает внимание российских туристов на неблагополучную ситуацию в европейских странах, связанную с эпидемическим подъемом заболеваемости корью. По данным ведомства, с начала года общее число пострадавших составляет более 4000 человек. Случаи заболеваний зарегистрированы в 14 странах: Австрия, Румыния, Болгария, Бельгия, Чехия, Венгрия, Франция, Германия, Швеция, Италия, Португалия, Исландия, Испания, Швейцария. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Румынии и Италии. В некоторых случаях зарегистрированы летальные исходы. Также отмечены случаи заражения медицинского персонала.

«По данным эпидемиологического расследования эпидемическое распространение кори стало возможным на фоне низкого уровня иммунизации населения стран Европейского региона и отсутствия ограничительных мероприятий в очагах болезни, в результате чего произошли случаи завоза. В настоящее время европейскими специалистами проводится комплекс мероприятий по локализации эпидемической ситуации, в том числе вакцинация всех слоев населения, включая взрослых, лабораторные исследования, широкая санитарно-просветительская работа», - отмечают специалисты.

Отметим, в 2016 году из-за массовых отказов родителей от прививок вспышка кори впервые с 60-х годов была зафиксирована в Екатеринбурге. Сейчас проходит Всемирная неделя иммунизации, к которой присоединились медучреждения Югры. Например, специалисты Окружной клинической больницы планируют всю неделю информировать население о необходимости вакцинации, а также помогать пациентам и всем желающим гражданам верно сориентироваться в потоке информации и дезинформации в интернете.