​Более 600 квартир предлагает тюменский застройщик по программам переселения ХМАО и ЯНАО

На выбор участникам программ переселения из ХМАО и ЯНАО – 602 квартиры в трех районах Тюмени. Новое жилье предлагает застройщик с 10-летним опытом работы в Тюмени и Тобольске – Группа компаний «Меридиан».

ЖК «Легенда Парк»: экология + комфорт

Новый район в несколько сотен гектаров растет в Тюмени. Здесь возводится одновременно ряд жилых комплексов, также в процессе строительства – школа. Ведется работа по поиску подрядчика на строительство муниципального детского сада. Кстати, детсад будет расположен во дворе ЖК «Легенда Парк», состоящего из восьми домов. В этом проекте застройщика «Меридиан» реализован новый формат жилья – «квартира+». Что это значит? Для новоселов – не только уютные квартиры с продуманными планировками, но и масса возможностей для спорта и отдыха во дворе. Скейт-парк, велосипедные и беговые дорожки, спортивные площадки с тренажерами, детский парк развлечений и зона для барбекю – все рядом с вашим будущим домом! Предлагаются квартиры в ассортименте – квартиры-студии от 23 кв.м до 26 кв.м по цене от 1.240 тыс. руб., 1-комнатные квартиры 35-36 кв.м по цене от 1.620 тыс. руб., 2-комнатные квартиры от 49 кв.м до 54 кв.м по цене от 2.280 тыс. руб.

И еще один аргумент в пользу этого жилого квартала: рядом – большой лесной массив! Здесь очень чистый воздух!

ЖК «Заречный»: рядом с самым большим аквапарком в России

Группа компаний «Меридиан» предлагает также квартиры в жилом квартале «Заречный», состоящим из 8-ми домов. Он строится недалеко от берега реки Туры, на пересечении улиц Щербакова и Велижанской. Ключевое преимущество проекта – безопасность. Во дворе расположен полуподземный паркинг с эксплуатируемой кровлей. Не ней – закрытые детские и спортивные площадки. Еще один большой плюс проекта – развитая инфраструктура района. Детский сад расположен буквально в соседнем здании, школа – также в шаговой доступности. Рядом – магазины, аптеки, крупный торговый центр «Панама», спортивный комплекс «Здоровье». Недалеко, на берегу Туры строится аквапарк, который станет самым большим в России. Его открытие запланировано на 2018 год.

В ЖК «Заречный» можно выбрать 1-комнатные квартиры от 41 кв.м до 49 кв.м по цене от 1.779 тыс. руб., 2-комнатные квартиры 59 кв.м по цене от 2.530 тыс. руб., 3-комнатные квартиры от 93 до 104 кв.м. по цене от 4.480 тыс. руб.

Оформить покупку квартиры в ЖК «Заречный» и ЖК «Легенда Парк» по программе переселения ХМАО можно, начиная с сентября 2017 года. В этот момент строительная готовность домов составит 70%. Сейчас компания предлагает выбрать и забронировать квартиры.

Дом «Хороший»: квартиры готовы для жизни!

Для участников программы ЯНАО застройщик предлагает 3-комнатные квартиры в готовом доме с квартирами класса «комфорт». Дом «Хороший» расположен в микрорайоне «Восточный-2». Это большой район с развитой инфраструктурой: здесь есть детские сады и школы, детские развивающие центры, торгово-развлекательные центры, база отдыха, банки, аптеки, салоны красоты. В доме представлены 3-комнатные квартиры от 72 кв.м до 90 кв.м по цене от 3.770 тыс. руб. Осталось всего 7 квартир, успевайте забронировать!

Выбрать квартиру по программам ХМАО и ЯНАО просто: достаточно позвонить по тел. (3452) 52-92-52. Все квартиры можно посмотреть на сайте www.meridia72.ru.