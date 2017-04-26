​Полтонны «санкционки» обнаружили таможенники на одном из рынков Югры // ФОТО

В Нижневартовске сотрудники Ханты-Мансийской таможни во время проверки у одного из предпринимателей выявили полтонны санкционной продукции. Рейдовое мероприятие проводилось совместно с Сургутской транспортной прокуратурой b представителями Россельхознадзора.

На оптовом рынке всего было изъято почти 600 кг груш и китайского салата, производителями которых является Чехия и Польша.

«Сельхозпродукция Польши и Чехии включена в Перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию и подлежит уничтожению», - подчеркнули в Ханты-Мансийской таможне.

Вся изъятая партия овощей и фруктов была уничтожена в установленном законом порядке представителями Россельхознадзора путем механического давления.