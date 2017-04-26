​Из Нижневартовска и Ханты-Мансийска могут открыть регулярные рейсы в Турцию

Сразу две авиакомпании изъявили желание открыть регулярные рейсы из Ханты-Мансийска и Нижневартовска в Турцию. Вопрос находится на рассмотрении Росавиации и вынесен на голосование членам межведомственной комиссией при Минтрансе России по допуску перевозчиков к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов.

«Азур эйр» просит согласовать регулярный рейс из Ханты-Мансийска и Нижневартовска в Анталью, каждый из которых будет выполняться по два раза в неделю. «Роял Флайт» подал заявку на выполнение одного рейса в неделю из окружного центра и двух – из столицы Самотлора.

Как сообщал siapress.ru ранее, оба перевозчика сейчас готовятся к выполнению рейсов, в частности, из Нижневартовска в Анталью в рамках чартерной программы. Не исключено, что заняться регулярными авиакомпании решили после сделанного заявления Росавиацией о возможной приостановке чартерных рейсов из России в Турцию.