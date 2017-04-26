​«Победа» отказала ребенку с ДЦП в перевозке

Авиакомпания «Победа» оказалась вновь в эпицентре скандала. Теперь в обстоятельствах случившегося разбирается Росавиация, которые уже заявила, что перевозчик нарушает законодательство РФ. Поводом обратить взор на «дочку» «Аэрофлота» стала ситуация с рейсом PBD-407 «Москва – Екатеринбург».

Два пассажира, один из которых – ребенок с ДЦП, приобрели билеты, оплатили дополнительную услугу по выбору места, но не смогли попасть на борт из-за того, что «Победа» продала больше билетов, чем мест в самолете. При этом данные пассажиры прошли регистрацию более чем за 40 минут до вылета самолета.

«Российское законодательство запрещает практику перепродажи авиабилетов (овербукинг), поскольку при этом обязательства авиаперевозчика перед пассажиром не выполняются. В прошлом году предложения по узакониванию овербукинга были отклонены российскими законодателями, как не отвечающие интересам потребителей услуг воздушного транспорта. В соответствии со ст. 786 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения. Согласно п. 1 ст. 103 Воздушного кодекса Российской Федерации по договору воздушной перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира воздушного судна в пункт назначения с предоставлением ему места на воздушном судне, совершающем рейс, указанным в билете. В соответствии с приказом Минтранса России от 28.06.2007 N 82, билет удостоверяет обязательство перевозчика по перевозке пассажира и его багажа в сроки, установленные договором; перевозчик принимает пассажира к перевозке в соответствии с условиями заключенного договора воздушной перевозки пассажира с соответствующим оформлением билета», - цитирует нормативные акты Росавиация.

Во избежание недоразумений пассажирка заблаговременно проинформировала авиакомпанию «Победа» о перевозке страдающего серьезным недугом ребенка. Однако сотрудник авиакомпании «Победа» – супервайзер группы по организации пассажирских перевозок - отказал маме с ребенком в регистрации на рейс, мотивируя свои действия якобы произошедшим «сбоем в программе по списку пассажиров». В качестве «альтернативы» представитель «Победы» предложил им вылететь рейсом другой авиакомпании из аэропорта «Шереметьево» утром того же дня.

Росавиация считает крайне неуклюжими и некрасивыми попытки авиакомпании объяснять произошедшее тем, что пассажир прибыл на регистрацию за 2 минуты до ее закрытия.

Федеральное агентство воздушного транспорта рекомендует руководству авиакомпании «Победа» незамедлительно провести внутреннее служебное расследование по факту перепродажи билетов на рейс и привлечь всех причастных к ответственности, вплоть до увольнения. Не дожидаясь реакции правоохранительных органов на этот безобразный случай, авиакомпании необходимо принести пассажирам свои извинения, компенсировать издержки и моральный ущерб в досудебном порядке. Расследование подробностей этого случая продолжается.