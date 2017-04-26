16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  55,8453   EUR  60,7932  

​«Победа» отказала ребенку с ДЦП в перевозке

Росавиация: «Оправдания перевозчика неуклюжи и некрасивы»

Авиакомпания «Победа» оказалась вновь в эпицентре скандала. Теперь в обстоятельствах случившегося разбирается Росавиация, которые уже заявила, что перевозчик нарушает законодательство РФ. Поводом обратить взор на «дочку» «Аэрофлота» стала ситуация с рейсом PBD-407 «Москва – Екатеринбург».

Два пассажира, один из которых – ребенок с ДЦП, приобрели билеты, оплатили дополнительную услугу по выбору места, но не смогли попасть на борт из-за того, что «Победа» продала больше билетов, чем мест в самолете. При этом данные пассажиры прошли регистрацию более чем за 40 минут до вылета самолета.

«Российское законодательство запрещает практику перепродажи авиабилетов (овербукинг), поскольку при этом обязательства авиаперевозчика перед пассажиром не выполняются. В прошлом году предложения по узакониванию овербукинга были отклонены российскими законодателями, как не отвечающие интересам потребителей услуг воздушного транспорта. В соответствии со ст. 786 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения. Согласно п. 1 ст. 103 Воздушного кодекса Российской Федерации по договору воздушной перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира воздушного судна в пункт назначения с предоставлением ему места на воздушном судне, совершающем рейс, указанным в билете. В соответствии с приказом Минтранса России от 28.06.2007 N 82, билет удостоверяет обязательство перевозчика по перевозке пассажира и его багажа в сроки, установленные договором; перевозчик принимает пассажира к перевозке в соответствии с условиями заключенного договора воздушной перевозки пассажира с соответствующим оформлением билета», - цитирует нормативные акты Росавиация.

Во избежание недоразумений пассажирка заблаговременно проинформировала авиакомпанию «Победа» о перевозке страдающего серьезным недугом ребенка. Однако сотрудник авиакомпании «Победа» – супервайзер группы по организации пассажирских перевозок - отказал маме с ребенком в регистрации на рейс, мотивируя свои действия якобы произошедшим «сбоем в программе по списку пассажиров». В качестве «альтернативы» представитель «Победы» предложил им вылететь рейсом другой авиакомпании из аэропорта «Шереметьево» утром того же дня.

Росавиация считает крайне неуклюжими и некрасивыми попытки авиакомпании объяснять произошедшее тем, что пассажир прибыл на регистрацию за 2 минуты до ее закрытия.

Федеральное агентство воздушного транспорта рекомендует руководству авиакомпании «Победа» незамедлительно провести внутреннее служебное расследование по факту перепродажи билетов на рейс и привлечь всех причастных к ответственности, вплоть до увольнения. Не дожидаясь реакции правоохранительных органов на этот безобразный случай, авиакомпании необходимо принести пассажирам свои извинения, компенсировать издержки и моральный ущерб в досудебном порядке. Расследование подробностей этого случая продолжается.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 08:39, просмотров: 125, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Тучи сгущаются над нефтью // АУДИО, ТЕКСТ

​Тучи сгущаются над нефтью // АУДИО, ТЕКСТ
На какие события обратить внимание, продолжит ли укрепляться рубль и как без риска заработать на валютных активах?
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер Сегодня в 10:13
22 0
​Рабочие, инженеры и студенты Тюменской области стали лучшими в УрФО

​Рабочие, инженеры и студенты Тюменской области стали лучшими в УрФО
Никита Шаганенко 25 апреля в 17:20
212 0
​Волонтеры, как Чип и Дейл спешат на помощь

​Волонтеры, как Чип и Дейл спешат на помощь
Почему зло набирает «лайков» больше, чем добрые дела?
Татьяна Истомина, МСМК по армспорту, трехкратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, волонтер ОД «Дай лапу» 25 апреля в 13:55
517 0
​Итоги II урбанистического форума. Мнение ЦПУ Сургута

​Итоги II урбанистического форума. Мнение ЦПУ Сургута
Итоговый пост от организаторов форума со всеми презентациями техзаданий, которые удалось осмыслить за два дня форума.
Дмитрий Сафиоллин 25 апреля в 12:22
398 7
В прошлом году конкурс на отдельные специальности доходил до девяти человек на место

В прошлом году конкурс на отдельные специальности доходил до девяти человек на место
Директор департамента образования рассказала о востребованности среднеспециальных учебных заведений Сургута
Татьяна Османкина, директор департамента образования 25 апреля в 09:46
422 3
​В Усманове уверены // ИНФОГРАФИКА

​В Усманове уверены // ИНФОГРАФИКА
Больше половины принявших участие в опросе siapress.ru считают, что бизнесмен выиграет суд у оппозиционера
Редакция СИА-ПРЕСС 24 апреля в 18:23
347 1
​Туристический кластер Ялуторовска в 2017 году пополнится «Торговыми рядами»

​Туристический кластер Ялуторовска в 2017 году пополнится «Торговыми рядами»
Новый музей позиционируется как место семейного отдыха, в котором с интересом можно провести несколько часов
Никита Шаганенко 24 апреля в 17:42
306 2
«Перезапуск» Сургута в действии

«Перезапуск» Сургута в действии
Давайте не будем слишком строги к новой команде, у которой фактически первые полгода ушли на то, чтобы разобраться в ситуации и переформатировать работу аппарата.
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 24 апреля в 16:50
778 9
Больше ​90 процентов сургутских родителей, освобожденных от оплаты детсада, лишатся льготы

Больше ​90 процентов сургутских родителей, освобожденных от оплаты детсада, лишатся льготы
С 1 июля 2017 года льготы на оплату детских садов будут начисляться по федеральному стандарту
Лилия Сулейманова 24 апреля в 12:47
1146 47
​Превратности судьбы

​Превратности судьбы
Кто помогал в делах Сургутскому уездному исправнику
Людмила Захарова 22 апреля в 14:19
1285 0
​Сургутская неделя. Переходящий бюст Сталину

​Сургутская неделя. Переходящий бюст Сталину
С его помощью можно «пугать» долгострои
Олег Владимиров 22 апреля в 09:00
715 7
В Сургуте стартует благотворительный проект по подсветке храмов

В Сургуте стартует благотворительный проект по подсветке храмов
В городе сегодня насчитывается более десятка сооружений религиозного назначения – мест особого почитания, трепетного отношения и притяжения тысяч прихожан...
Александра Ипполитова 21 апреля в 19:43
752 7
​Статья дня. Пустое здание на улице Энергетиков: что нужно инвестору, чего хотят чиновники и в чём реально нуждается город?

​Статья дня. Пустое здание на улице Энергетиков: что нужно инвестору, чего хотят чиновники и в чём реально нуждается город?
«Новый Город» — о ситуации вокруг пустующего стеклянного здания возле СОКБ
Артем Мазнев 21 апреля в 12:02
2065 18
​Я не представляла, сколько в Сургуте озлобленных людей

​Я не представляла, сколько в Сургуте озлобленных людей
Знаю, что нельзя помочь всем. Но помогла уже многим. А вы?
Вероника Шитова, волонтер ОД «Дай лапу», оператор «горячей линии» 21 апреля в 11:24
1841 0
​Автовокзалу там не место // ИНФОГРАФИКА

​Автовокзалу там не место // ИНФОГРАФИКА
Голосующая аудитория siapress.ru полагает, что размещать транспортный узел на Грибоедовской развязке не стоит
Редакция СИА-ПРЕСС 20 апреля в 18:33
644 1
Ялуторовск привлек по 100 тыс. рублей инвестиций на одного жителя

Ялуторовск привлек по 100 тыс. рублей инвестиций на одного жителя
С 2012 года инвестиции в экономику Ялуторовска, расположенного в 75 км в юго-востоку от Тюмени, составили около 4 млрд рублей
Никита Шаганенко 20 апреля в 17:48
502 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика