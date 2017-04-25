​В Советском районе у реки Тапсуй произошел конфликт, в результате которого погибли два человека

Во вторник, 25 апреля, в Советском районе у реки Тапсуй произошел инцидент, в результате которого два человека погибли, еще двое получили серьезные травмы. Об этом сообщается в паблике Официального штаба правительства Югры во «ВКонтакте».

«В 13.00 в Югорске совершил посадку частный вертолет с двумя пострадавшими с ножевым ранением, по предварительным данным еще двое погибших остались на месте происшествия. Один мужчина находится в операционной, состояние крайне тяжелое, второй – средней степени», - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает оперативно-следственная группа.