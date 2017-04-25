​Окружная клиническая больница присоединилась к Всемирной неделе иммунизации

Окружная клиническая больница присоединилась ко Всемирной неделе иммунизации, которая стартовала 24 апреля по всей стране под лозунгом «Вакцины приносят результат».

«Специалисты Окружной клинической больницы планируют в течение недели информировать население о необходимости вакцинации. Беседы, лекции заведующих лечебно-диагностическими подразделениями, лечащих врачей, медицинских сестер в поликлинике, стационарных отделениях, школах помогут родителям, пациентам и всем желающим гражданам верно сориентироваться в потоке информации и дезинформации в интернете, социальных сетях, помогут получить ответы на возникающие острые вопросы, ведь важно не упустить главного – собственную безопасность и безопасность своих детей», - рассказали в пресс-службе медучреждения.

В четверг, 27 апреля, в 15.00 в конференц-зале детской поликлиники Окружной клинической больницы состоится круглый стол «Вакцинация – оружие против смертельно опасных инфекций». В мероприятие могут принять участие все желающие. Уже известно, что послушать доклад заведующей кафедрой педиатрии Ханты-Мансийской государственной Академии Асии Гириной прослушают врачи, преподаватели медицинской Академии, представители общественных организаций, родители с активной гражданской позицией, служители духовенства.