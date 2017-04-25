​Услуги связи для слабослышащих югорчан планируют сделать доступнее

В Югре проживает около тысячи человек с нарушением или отсутствием слуха. В общении по сотовой связи обычно им доступны лишь смс-сообщения, электронная почта и жестовый язык в скайпе. Но зачастую положенного трафика не хватает и для продолжения общения приходиться идти на дополнительные расходы. Представители регионального отделения «Всероссийского общества глухих» предлагают операторам связи разработать на региональном уровне специальный тариф для глухих и слабослышащих граждан – с минимальным количеством звонков и максимальным количеством СМС и интернета.

Об этом шла речь на очередном заседании рабочей группы при Депинформтехнологий Югры по обеспечению реализации прав инвалидов на поиск, получение, распространение информации и доступность информационно-коммуникационных технологий и систем

В компаниях, предоставляющих услуги связи отмечают, что подобные тарифы уже действуют, необходимо только их адаптировать к людям с ограничениями по слуху.

«Инвалиды этой категории также испытывают трудности в общении на объектах связи и почтовых отделениях, поэтому предложено в штат сотрудников включать носителей жестового языка. Возможным решением этого вопроса, по мнению директора Депинформтехнологий Павла Ципорина, может стать использование недавно созданной в округе диспетчерской службы для слабослышащих или организация выезда специалистов на дом. Подобный опыт работы уже имеет почта России», - рассказали в пресс-службе департамент.

Кроме того, на заседании рабочей группы были рассмотрены вопросы по беспрепятственному доступу инвалидов к объектам связи и организации обучения сотрудников по предоставлению услуг людям с ограниченными возможностями.