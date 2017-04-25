​Муниципалитетам Югры поручили подготовиться к Дню победа до конца апреля

К 30 апреля все муниципалитеты Югры должны быть готовы к проведению празднования Дня Победы. Такое поручение главам муниципалитетов дал заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин, сообщается на сайте правительства округа.

Особое внимание Бухтин уделил Пыть-Яху. Там должны успеть завершить ремонт Мемориального комплекса «Монумент Славы и Вечного огня» и памятника Воинской славы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы во 2 микрорайоне «Нефтяников» на территории школы № 1 в Пыть-Яхе.

Традиционно в День Победы во всех муниципальных образованиях автономного округа пройдут праздничные мероприятия. Сразу же после парадов и торжественных митингов состоится шествие «Бессмертный полк».

Одним из главных вопросов подготовки к 9 мая станет безопасность югорчан, особенно в местах массового пребывания граждан. «Необходимо перевести в повышенный режим готовности все оперативные службы, привлечь к работе по обеспечению безопасности граждан представителей добровольных народных дружин и казачьих обществ. Люди должны быть проинформированы о рисках и проявлять повышенную бдительность», - подчеркнул первый заместитель главы региона.