​ВИЧ-инфицированный житель Радужного проведет 15 лет в колонии за изнасилование девочки-подростка

Вынесен приговор жителю Радужного, который в июне 2016 года изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. Мужчина признан виновным сразу по нескольких статьям уголовного кодекса. Ближайшие года он проведет за решеткой: пять лет — в тюрьме и еще десять лет и шесть месяцев — в исправительной колонии строгого режима.

В пресс-службе СУ СКР по Югре рассказали, что мужчина совершил насильственные преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, достоверно зная о наличии у себя ВИЧ-инфекции. Кроме того, до такого как пойти на тяжкое преступление, он из хулиганских побуждений поджигал детские коляски и велосипеды, находящиеся в подъездах домов. Также он дважды попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с незаконным хранением наркотиков, которые были обнаружены при нем в ходе его досмотра.