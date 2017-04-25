​«Может обратиться любой житель округа». В Сургуте открылась новая общественная приемная ЛДПР

Ханты-Мансийское региональное отделение ЛДПР открыло новую общественную приемную в Сургуте. Новый офис открылся по адресу Чехова 4/3. Прием граждан там будут вести депутаты Думы ХМАО и их помощники.

«С открытием новой общественной приемной любой житель не только Сургута, но и всего округа, может обратиться за помощью к депутатам Думы Югры. Всем будет предоставлена помощь в решении личных проблем, в том числе и бесплатная юридическая консультация. Помощники депутатов примут обращения от граждан, изучат документы и, при необходимости, подготовят депутатские запросы в различные инстанции», - прокомментировал помощник депутата Госдумы, координатор Сургутского отделения ЛДПР Игорь Кондратцев.

В партии отмечают, что темы для обращений не ограничены – это могут быть любые вопросы, связанные с проблемами социального обеспечения, жилищно-коммунальным хозяйством или личного характера. В полноценном режиме приемная откроется в мае 2017 года, и для удобства граждан будет работать без выходных.