​В Нягани выполнен капитальный ремонт в двух домах

Югорский фонд капитального ремонта в Нягани принял выполненные работы в двух первых в этом году многоквартирных домах в Нягани

«Дома расположены по адресам улица Тихона Сенькина дом 2 и дом 4. В обоих домах было отремонтировано по три конструктива – система водоснабжения, электроснабжения и канализация. В этих домах осталось в этом году выполнить только ремонт теплоснабжения, но к нему приступят не ранее, чем закончится отопительный сезон. Добавим, что всего в 2017 году планируется отремонтировать 13 многоквартирных домов на сумму более 140 млн. рублей», - рассказали в пресс-службе фонда.

С 2014-го по 2016 год в городе было отремонтировано 20 домов на сумму 164,8 млн рублей. При этом собираемость взносов на капитальный ремонт здесь выше 90 процентов. Всего в программу капитального ремонта на 30 лет входит 207 многоквартирных домов из Нягани.