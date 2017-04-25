​За месяц в Югре погашены долги по зарплате на сумму больше 79 миллионов рублей

В Югре за месяц предприятия погасили перед работниками долги по зарплате на сумму 79 миллионов рублей. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития, которое провел первый заместитель губернатора Геннадий Бухтин.

Стоит отметить, что только в апреле окружное следственное управление СКР сообщило о девяти возбужденных вновь или переданных в суд уголовных делах, касающихся невыплаты заработной платы.

В целом же, ситуация на рынке труда в округе стабильная. Только с начала года при содействии органов службы занятости в Югре организовано 5 829 новых рабочих мест. «Заявленная работодателями потребность в работниках на сегодняшний день составляет 14 600 единиц, то есть на каждого безработного в округе почти три вакансии. Большая часть заявленных вакансий приходится на предприятия по добыче полезных ископаемых, строительные организации, учреждения здравоохранения и предоставление социальных услуг», - приводят слова заместителя губернатора на сайте правительства округа.

Уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 0,57 процента и по-прежнему остается одним из самых низких в Уральском Федеральном округе и более чем в два раза ниже значений показателя в целом по Российской Федерации.