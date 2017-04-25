Загранпаспорт со скидкой можно оформить на едином портале госуслуг

C 18 апреля на Едином портале государственных и муниципальных услуг появилась возможность онлайн оплаты государственной пошлины за услуги получения паспорта гражданина Российской Федерации и заграничного паспорта со скидкой 30 процентов, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

С 1 января все зарегистрированные пользователи Единого портала имеют возможность сэкономить при оплате госпошлин за получение водительского удостоверения, регистрацию транспортного средства, а также за государственную регистрацию актов гражданского состояния. Также на Едином портале с 2016 года реализована возможность оплачивать штрафы ГИБДД со скидкой 50 процентов, если успеете оплатить его не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа.

Воспользоваться вышеуказанными скидками с помощью портала gosuslugi.ru могут только зарегистрированные пользователи. Для регистрации необходимо заполнить анкету на портале, после – подтвердить свою личность в ближайшем МФЦ либо других центрах обслуживания, адреса которых доступны на портале госуслуг в разделе «Помощь и поддержка». При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. Телефон технической поддержки портала www.gosuslugi.ru 8-800-100-70-10 (звонок бесплатный).