​По оценке Дмитрия Медведева нормам соответствует меньше половины региональных автотрасс

40 процентов региональных трасс соответствует требованиям, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам дорожного строительства Омской области.

«Ситуация и в стране, и, кончено, в Омской области она мягко говоря, далека от идеальной. Причём по федеральным трассам нам удалось в нормативное состояние привести более 70 процентов сети. Это, что называется, то движение, которое наметилось в последние годы. Но по региональным дорогам ситуация гораздо хуже. Лишь порядка 40 процентов соответствует эксплуатационным требованиям», — цитирует Медведева РИА «Новости».

Премьер-министр подчеркнул, что во время своих поездок по стране старается сам садиться за руль, что позволяет ему оценить качество дорог. «Во время поездок я всегда стараюсь сесть за руль и вместе с губернатором проехать, посмотреть, как выглядят дороги. Почувствовать, что называется, на своих ощущениях, что происходит, есть ли изменения», — рассказал премьер.

Напомним, в 2017 году году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» регионам выделены средства в размере 30 млрд рублей. На эти деньги будет построено, реконструировано и отремонтировано около пяти тысяч километров дорог, ликвидировано более тысячи очагов аварийности. На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам Дмитрий Медведев поручил, чтобы эти средства оперативно были доведены до муниципалитетов.